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Джокович: прощальный матч Федерера вызвал смешанные чувства

Джокович: прощальный матч Федерера вызвал смешанные чувства
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о прощальном матче швейцарца Роджера Федерера. 41-летний спортсмен завершил карьеру после выставочного турнира «Кубок Лэйвера».

«Я очень уважаю Роджера, учитывая то, сколько он всего сделал для нашего спора. У него была эпическая карьера, он может ей гордиться. Федерер стал одним из самых узнаваемых спортсменов в истории. Его уход — грустный момент.

Я думаю, что мы все согласимся: его прощальный матч и уход были одними из лучших моментов в теннисе.

У меня его матч вызвал смешанные чувства. Было грустно, так как из спорта уходит один из величайших игроков в истории. Но я в то же время увидел, что он был счастлив. Было здорово оказаться рядом с ним», — цитирует Джоковича Tennis365.

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