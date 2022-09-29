Себастьян Корда: моими главными кумирами были Надаль, Штепанек и Сафин

Американский теннисист Себастьян Корда рассказал о совместных тренировках с восьмикратным победителем мэйджоров американцем Андре Агасси и 22-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» немкой Штеффи Граф. Графф – обладательница «Золотого Большого шлема» 1988 года, единственная теннисистка, которой удалось достичь такого результата на четырёх разных типах покрытия.

«Андре – мой ментор. Мне позволили провести с ним и Штеффи несколько недель. Они невероятны как пара. Штеффи всё ещё способна играть в теннис, как в свои лучшие годы», — приводит слова Корды Tennis Magazine.

Также Корда рассказал о своих кумирах в теннисе.

«Я всегда любил Энди Роддика, но моими самыми главными кумирами были Рафаэль Надаль, Радек Штепанек и Марат Сафин», — признался Корда.