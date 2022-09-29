Федерер признался, что сообщил Надалю о завершении карьеры после US Open – 2022

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер выразил благодарность обладателю 92 титулов ATP в одиночном разряде и третьей ракетке мира Рафаэлю Надалю за то, что тот был рядом с ним в последние минуты его профессиональной игровой карьеры.



«Я позвонил ему после Открытого чемпионата США, так как ждал, когда он завершит выступления на этом турнире. Я просто хотел сообщить ему о том, что завершаю карьеру. И я просто хотел дать ему знать, прежде чем он начнёт строить какие-то планы вообще без учёта Кубка Лэйвера. Рафа сказал мне: «Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы быть там рядом с тобой». И это, очевидно, показалось мне невероятным», — сказал Федерер в интервью New York Times.

Напомним, в ночь на 24 сентября швейцарец провёл свой последний матч в профессиональной карьере. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, которые представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6 (7:2), [11:9].