«Венеция, ты мечта». Анастасия Потапова выложила яркое фото

48-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографию, сделанную в Венеции (Италия).
«Венеция, ты мечта», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива анастасии потаповой
В конце июля Анастасия Потапова не сумела завоевать титул на турнире категории WTA-250 в Праге (Чехия). Российская спортсменка потерпела разгромное поражение от представительницы Чехии Мари Боузковой со счётом 0:6, 3:6. Это был второй финал Потаповой на уровне WTA в текущем сезоне. В конце апреля Анастасия завоевала дебютный титул в Стамбуле (Турция), в финальном матче обыграв соотечественницу Веронику Кудерметову.
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