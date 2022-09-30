Видеообзор поражения Рууда от Нисиоки в четвертьфинале турнира в Сеуле

Вторая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд потерпел неожиданное поражение в четвертьфинальном матче хардового турнира в Сеуле (Южная Корея), в котором его соперником был представитель Японии Йосихито Нисиока, занимающий 56-е место в рейтинге ATP. Рууд проиграл Нисиоке со счётом 2:6, 6:3, 2:6.

Продолжительность противостояния на центральном корте Олимпийского теннисного центра составила 1 час 55 минут.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Рууд – Нисиока:

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В полуфинале соперником Нисиоки станет победитель противостояния Маккензи Макдональд (США) — Александр Ковачевич (США). В другом полуфинале сойдутся Денис Шаповалов (Канада) и Дженсон Бруксби (США).