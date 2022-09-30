Джокович встретится с Сафиуллиным в полуфинале турнира в Тель-Авиве

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмой номер мирового рейтинга) в двух сетах обыграл представителя Канады Вашека Поспишила (149-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории ATP — 250 в Тель-Авиве (Израиль). Встреча прошла на хардовом покрытии.
Джокович одолел своего соперника со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Серб выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух. Поспишил семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
В полуфинале турнира в Тель-Авиве Новак Джокович сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным, который оказался сильнее француза Артура Риндеркнеша — 6:4, 6:1. В другом матче 1/2 финала встретятся хорват Марин Чилич и представитель Франции Констан Летьен.
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