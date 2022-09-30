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Джокович встретится с Сафиуллиным в полуфинале турнира в Тель-Авиве

Джокович встретится с Сафиуллиным в полуфинале турнира в Тель-Авиве
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Сербский теннисист Новак Джокович (седьмой номер мирового рейтинга) в двух сетах обыграл представителя Канады Вашека Поспишила (149-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира категории ATP — 250 в Тель-Авиве (Израиль). Встреча прошла на хардовом покрытии.

Джокович одолел своего соперника со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Серб выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух. Поспишил семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале турнира в Тель-Авиве Новак Джокович сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным, который оказался сильнее француза Артура Риндеркнеша — 6:4, 6:1. В другом матче 1/2 финала встретятся хорват Марин Чилич и представитель Франции Констан Летьен.

Тель-Авив. 1/4 финала
30 сентября 2022, пятница. 16:25 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		3  
         
Вашек Поспишил
149
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
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