Джокович — о победе над Поспишилом: Вашек — один из моих лучших друзей в туре. Было трудно

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от победы в четвертьфинале турнира в Тель-Авиве. Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема» одолел представителя Канады Вашека Поспишила. В полуфинале ему предстоит встретиться с россиянином Романом Сафиуллиным.

«Это была отличная, позитивная победа. Вашек — один из моих лучших друзей в туре. Мы знаем друг друга уже много лет. Никогда не бывает легко играть с кем-то, кого ты так сильно уважаешь и любишь, но мы оба профессионалы и хотели выиграть матч, вы могли это заметить. Было трудно.



Я думаю, что уровень тенниса был действительно высоким. Особенно ближе к концу первого сета и второго сета. Надо отдать Вашеку должное за то, что он сражался. Рад видеть Поспишила снова», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.