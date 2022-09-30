Видеообзор побед Новака Джоковича и Романа Сафиуллина на турнире в Тель-Авиве
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30 сентября прошли четвертьфинальные матчи турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Россиянин Роман Сафиуллин расправился с представителем Франции Артуром Риндеркнешем — 6:4, 6:1. Серб Новак Джокович одолел канадца Вашека Поспишила — 7:6 (7:5), 6:3. Француз Констан Летьен оказался сильнее американца Максима Кресси — 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:3), а хорват Марин Чилич прошёл в следующий раунд без борьбы (Лиам Броади снялся).
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с обзором игрового дня.
Права на видео принадлежат ATP. Видео доступно на канале Tennis TV.
1 октября на турнире в Тель-Авиве пройдут полуфиналы. Роман Сафиуллин сойдётся с Новаком Джоковичем, а Марин Чилич сразится с Констаном Летьеном.
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