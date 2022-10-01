Медведев сыграет с Рамос-Виньоласом в первом круге турнира в Астане

Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Сетку возглавил первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. Ему в первом круге турнира будет противостоять датчанин Хольгер Руне (31-е место в рейтинге). Вторым сеяным является россиянин Даниил Медведев (четвёртое место в рейтинге). Он встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом (40-е место в рейтинге).

Соперником российского теннисиста Карена Хачанова (18-е место в рейтинге) выступит американец Максим Кресси (34-е место в рейтинге). Также в турнире примут участие российские теннисисты Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Они сыграют с победителями квалификации.

Другие интересные пары первого круга:



Адриан Маннарино (Испания) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Александр Бублик (Казахстан).

Кристьян Гарин (Чили) — Новак Джокович (Сербия, 4).

Турнир в Астане пройдёт с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнований составил $ 2 054 825.