Медведев сыграет с Рамос-Виньоласом в первом круге турнира в Астане

Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Сетку возглавил первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. Ему в первом круге турнира будет противостоять датчанин Хольгер Руне (31-е место в рейтинге). Вторым сеяным является россиянин Даниил Медведев (четвёртое место в рейтинге). Он встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом (40-е место в рейтинге).
Соперником российского теннисиста Карена Хачанова (18-е место в рейтинге) выступит американец Максим Кресси (34-е место в рейтинге). Также в турнире примут участие российские теннисисты Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Они сыграют с победителями квалификации.
Другие интересные пары первого круга:
Адриан Маннарино (Испания) — Стэн Вавринка (Швейцария).
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Михаил Кукушкин (Казахстан).
Таллон Грикспор (Нидерланды) — Александр Бублик (Казахстан).
Кристьян Гарин (Чили) — Новак Джокович (Сербия, 4).
Турнир в Астане пройдёт с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнований составил $ 2 054 825.
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