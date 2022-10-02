Рублёв, Карацев и Шевченко узнали, с кем сыграют в первом круге турнира ATP-500 в Астане

Организаторы турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан) опубликовали результаты распределения квалифаеров по сетке соревнований. Они стартуют завтра, 3 октября.

Из квалификации в основную сетку пробились два россиянина – Александр Шевченко и Павел Котов (LL). Шевченко в первом круге сразится с итальянцем Лукой Нарди (Q), Котов – с 29-й ракеткой мира испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

Также первых соперников узнали Андрей Рублёв (5) и Аслан Карацев. Рублёву на старте предстоит сразиться с сербом Ласло Джере (Q), а Карацеву – с представителем Китая Чжаном Чжичжэнем (Q).

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.