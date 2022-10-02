Рублёв, Карацев и Шевченко узнали, с кем сыграют в первом круге турнира ATP-500 в Астане
Поделиться
Организаторы турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан) опубликовали результаты распределения квалифаеров по сетке соревнований. Они стартуют завтра, 3 октября.
Из квалификации в основную сетку пробились два россиянина – Александр Шевченко и Павел Котов (LL). Шевченко в первом круге сразится с итальянцем Лукой Нарди (Q), Котов – с 29-й ракеткой мира испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.
Также первых соперников узнали Андрей Рублёв (5) и Аслан Карацев. Рублёву на старте предстоит сразиться с сербом Ласло Джере (Q), а Карацеву – с представителем Китая Чжаном Чжичжэнем (Q).
Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.
Комментарии
- 2 октября 2022
-
17:10
-
16:50
-
16:24
-
15:40
-
15:32
-
15:26
-
14:41
-
13:41
-
13:26
-
13:08
-
12:29
-
12:01
-
11:52
-
10:58
-
10:49
-
10:23
-
09:46
-
09:26
-
09:14
-
00:55
-
00:20
- 1 октября 2022
-
23:17
-
23:04
-
22:31
-
22:17
-
21:34
-
21:14
-
20:56
-
20:35
-
20:11
-
19:17
-
18:30
-
18:17
-
17:57
-
17:39
Партнерский контент