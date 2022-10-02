Шарапова вместе с Джастином Бибером, Snoop Dogg и Брюсом Уиллисом инвестировала в MoonPay

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова инвестировала денежные средства в перспективную криптовалютную компанию MoonPay.
Вместе с Шараповой финансовую поддержку MoonPay оказали канадский певец Джастин Бибер, рэпер Snoop Dogg и голливудский актёр Брюс Уиллис. Отмечается, что за счёт недавних сборов MoonPay собрала $ 87 млн.
Деятельность MoonPay, в частности, направлена на развитие NFT. Также они работают над усовершенствованием каналов связи между фанатами и звёздами.
За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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