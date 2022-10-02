Кирьоса сравнили с Джоковичем и Надалем. Ник ответил

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своём графике выступления на теннисных турнирах.

Одна из групп в социальных сетях привела статистические данные, написав, что только серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль провели меньше турниров в 2022 году, чем Кирьос. Паблик отметил, что многократные победители турниров «Большого шлема», несмотря на этот факт, выступили лучше австралийца.

«Мне не нужно играть по теннисному расписанию, я расслабляюсь на 12 турнирах», — ответил на пост Кирьос, сопроводив надпись смеющимся смайликом.

Ник недавно прилетел на турнир категории ATP-500 в Токио (Япония), который пройдёт с 3 по 9 октября. Кирьос посеян под пятым номером и в первом круге сразится с представителем китайского Тайбэя Чун Син Ценом.



Примечательно, что для Кирьоса это первый турнир с выступления на US Open — 2022. В Нью-Йорке Ник добрался до четвертьфинала, по пути обыграв Коккинакиса и на тот момент действующего чемпиона россиянина Даниила Медведева.