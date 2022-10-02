Денис Шаповалов — о поражении от Нисиоки: было тяжело, но я буду продолжать бороться

Канадский теннисист Денис Шаповалов в своих социальных сетях высказался о поражении в финале хардового турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея) от японского теннисиста Йосихито Нисиоки.

«Сегодня было тяжело, но я буду двигаться вперёд и продолжать бороться! Огромные поздравления Йосихито Нисиоке. Отличный результат! Ты это заслужил! Мне очень понравилось моё первое пребывание в Сеуле — это была особенная неделя. Большое спасибо организаторам за такое хорошее отношение к нам и всем болельщикам, которые заставили меня чувствовать себя как дома. Ценю всю любовь и надеюсь скоро увидеть вас снова!» — написал Шаповалов в социальных сетях.

В финальном матче Нисиока обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 7:6 (7:5).