Барбора Крейчикова эмоционально прокомментировала триумф на турнире в Эстонии

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (27-е место в рейтинге) прокомментировала завоевание трофея хардового турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония).

«Очень горжусь тем, что мне удалось показать лучшее выступление в финале. Я просто очень хотела выйти на корт и показать свой лучший теннис, пытаясь насладиться финалом. Мне потребовалось много сил и энергии, чтобы дойти до финала.



Каждый трофей важен, особенно в одиночном разряде. Этот год был действительно тяжёлым, так что эта победа очень много значит. Это была действительно замечательная неделя, особенная неделя», — приводит слова Крейчиковой пресс-служба WTA.

В финальном матче Крейчикова одержала победу над эстонкой Анетт Контавейт со счётом 6:2, 6:3.