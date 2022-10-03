Елена Остапенко выложила стильный снимок с фотосессии

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года, 25-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила стильный снимок с фотосессии.
«Всё, что можешь вообразить, реально», — подписала она фотографию.
Фото: из соцсетей елены остапенко
После победы на «Ролан Гаррос» 2017 года Остапенко ни разу не смогла выйти в финал на турнирах «Большого шлема». На Уимблдоне-2017 она дошла до четвертьфинала, а на Уимблдоне-2018 — до полуфинала. В сезоне-2022 Елена не проходила дальше четвёртого раунда на мэйджорах. На Australian Open она проиграла в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — во втором, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — в первом.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 3 октября 2022
-
09:39
-
09:30
-
09:17
-
08:18
-
08:13
-
08:07
-
07:37
-
07:30
-
00:30
-
00:20
-
00:05
- 2 октября 2022
-
23:42
-
23:24
-
23:15
-
23:02
-
22:54
-
22:43
-
22:40
-
22:24
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
21:54
-
21:03
-
21:01
-
20:35
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
19:25
-
19:20
-
19:04
-
18:35
-
18:34
-
17:59