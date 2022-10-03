Андрей Рублёв задержался после матча с Джере, чтобы сделать фото с фанатами

Российский теннисист Андрей Рублёв (девятый в рейтинге АТР) задержался после матча первого круга турнира в Астане (Казахстан), чтобы сделать фото с фанатами с трибун.

В матче первого круга посеянный пятым Рублёв обыграл представителя Сербии Ласло Джере (Q) со счётом 6:4, 6:3. Следующим соперником Рублёва станет представитель Китая, 126-я ракетка мира Чжан Чжичжэнь (Q), ранее обыгравший другого россиянина, Аслана Карацева со счётом 6:4, 4:6, 1:6.

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У, который в прошлом году обыграл в финале австралийца Джеймса Дакворта.

В этом сезоне Рублёв выиграл турниры в Марселе (Франция), Дубае (ОАЭ) и Белграде (Сербия).