Онс Жабер поделилась романтическим фото с мужем

Финалистка двух турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер опубликовала в социальных сетях романтические фото с мужем Каримом Камуном.

В данный момент Жабер находится в Монастире (Тунис), где впервые в истории пройдёт турнир категории WTA-250. Онс возглавила посев соревнований, в первом круге она сразится с американкой Энн Ли.

Фото: из личного архива Онс Жабер

Жабер дошла до финала Открытого чемпионата США – 2022, где уступила первой ракетке мира из Польши Иге Свёнтек (1) со счётом 2:6, 6:7 (5:7). Для Онс это второй финал турнира «Большого шлема» подряд. На US Open Жабер обыграла Мэдисон Бренгл (США), Элизабет Мандлик (США, WC), Шелби Роджерс (США, 31), Веронику Кудерметову (Россия, 18), Айлу Томлянович (Австралия) и Каролин Гарсию (17).