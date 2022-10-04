Тиафо: любопытно, как далеко я зайду в этом виде спорта. Мне есть что подарить теннису

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (19-й в рейтинге АТР) считает, что ему есть, что подарить теннису.

«Я стараюсь оставаться сосредоточенным, что является главным. Мне очень любопытно посмотреть, как далеко я могу зайти в этом виде спорта. Мне есть что подарить теннису. Я думаю, что это хорошо для спорта, что у меня все хорошо», — приводит слова Тиафо Sportskeeda.

В этом году Фрэнсис Тиафо дошёл до полуфинала Открытого чемпионата США, до четвёртого круга Уимблдона, до второго круга «Ролан Гаррос» и Australian Open. Также американец помог сборной мира завоевать первую победу на Кубке Лэйвера. Тиафо обыграл Циципаса в одиночном разряде, а в паре с Джеком Соком обыграл Рафаэля Надаля с Роджером Федерером. При этом американец проиграл сербу Новаку Джоковичу.