Адвокат Кирьоса намерен снять с Ника обвинения на основе проблем с психическим здоровьем

Австралийский теннисист Ник Кирьос добивается снятия с него обвинения в нападении на бывшую девушку на основании проблем с психическим здоровьем, сообщает Reuters.
По информации источника, адвокат Кирьоса сегодня, 4 октября, обратился в суд с просьбой перенести заседание, чтобы подготовить за это время судебно-медицинское заключение о наличии проблем в психическом здоровье теннисиста. Суд удовлетворил просьбу адвоката, и заседание перенесли на февраль 2023 года. Сообщается, что Кирьос лично не явился в суд, так как в данный момент участвует в турнире ATP-500 в Токио (Япония).
Отметим, Кирьос в феврале рассказал в соцсетях о борьбе с депрессией и злоупотреблением психоактивными веществами во время Открытого чемпионата Австралии по теннису 2019 года, но заявил, что с тех пор он изменил свою жизнь.
Ник Кирьос забавно играет с собаками на лужайке.
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