Карлос Алькарас прокомментировал неожиданное поражение в первом круге в Астане

Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который неожиданно уступил в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан), где его соперником был представитель Бельгии Давид Гоффен (66-е место в рейтинге ATP), прокомментировал неудачу.
«Это был тяжёлый матч. Давид играл очень-очень хорошо. Возвращаться к соревнованиям всегда непросто. К этому корту нелегко привыкнуть. Это действительно тяжело для меня — в смысле моей уверенности.
Я пытался освоиться с кортом, но не смог. Он оказался лучше меня. Я не мог справиться с давлением, которое он на меня оказывал. Я должен извлечь урок из этого матча», — передаёт слова Алькараса корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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