Янчук: похоже, Медведев успокаивается. Должен прийти в себя и быть в топ-3

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выход четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева во второй круг турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
В матче первого круга Медведев (2) уверенно обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (40-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
«Так и должно было быть. Не так важно, какой счёт. Важно, что уверенно в двух сетах выиграл и был готов. Похоже, что немножко Даня успокаивается. Главное, стабильно верить в себя и делать своё дело. Мастерства у него не занимать. Надо, чтобы Медведев был уверен и спокоен.
Пока всё нормально. Будем смотреть, как он дальше будет набирать эту уверенность. По уровню Даниил должен прийти в себя и быть ближе к своим высшим достижениям. Медведев должен быть в топ-3», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 4 октября 2022
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