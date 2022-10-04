Даниил Медведев объяснил, почему не сыграл на Кубке Лэйвера — 2022

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев объяснил, почему не принял участия в Кубке Лэйвера – 2022, который прошёл в Лондоне (Великобритания).
Напомним, согласно регламенту трое из шести участников команды набираются по рейтингу, опубликованному после завершения «Ролан Гаррос». Медведев в том списке был второй ракеткой мира.
«На самом деле, тяжело сказать, потому что на тот момент Астана была на неделе Кубка Лэйвера. У меня визы в Великобританию нет, я не уверен, что мне бы её дали. Соответственно, я не хотел ни сам какие-то проблемы создавать, ни чтобы мне их создавали, поэтому просто согласился играть этот турнир, когда он ещё был ATP-250, а потом стал и 500.
По рейтингу они обязаны меня были пригласить, если бы я захотел играть, я бы обязан был играть. Другой вопрос: а если у меня нет визы, что им делать? Поэтому проблем было бы много со всех сторон, я просто решил не доставлять никому этих проблем», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг турнира в Астане (Казахстан).
- 4 октября 2022
-
20:48
-
20:39
-
20:22
-
20:14
-
20:05
-
19:51
-
19:40
-
19:30
-
19:18
-
19:15
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:41
-
18:27
-
18:00
-
17:54
-
17:30
-
17:03
-
16:48
-
16:39
-
15:59
-
15:48
-
15:19
-
15:16
-
15:01
-
14:39
-
14:27
-
14:27
-
13:50
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
12:50
-
12:47