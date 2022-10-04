Даниил Медведев объяснил, почему не сыграл на Кубке Лэйвера — 2022

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев объяснил, почему не принял участия в Кубке Лэйвера – 2022, который прошёл в Лондоне (Великобритания).

Напомним, согласно регламенту трое из шести участников команды набираются по рейтингу, опубликованному после завершения «Ролан Гаррос». Медведев в том списке был второй ракеткой мира.

«На самом деле, тяжело сказать, потому что на тот момент Астана была на неделе Кубка Лэйвера. У меня визы в Великобританию нет, я не уверен, что мне бы её дали. Соответственно, я не хотел ни сам какие-то проблемы создавать, ни чтобы мне их создавали, поэтому просто согласился играть этот турнир, когда он ещё был ATP-250, а потом стал и 500.

По рейтингу они обязаны меня были пригласить, если бы я захотел играть, я бы обязан был играть. Другой вопрос: а если у меня нет визы, что им делать? Поэтому проблем было бы много со всех сторон, я просто решил не доставлять никому этих проблем», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг турнира в Астане (Казахстан).