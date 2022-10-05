Дарья Касаткина опубликовала пост из одной фразы, победив чемпионку US Open Эмму Радукану
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина, которая успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия), опубликовала новый пост в своих социальных сетях. В матче первого круга Касаткина (5) обыграла чемпионку US Open – 2021 британку Эмму Радукану со счётом 7:5, 6:4.
«Хорошо стартовала на турнире в Остраве», — написала Дарья.
В следующем раунде Касаткиной предстоит сразиться с соотечественницей Екатериной Александровой.
Призовой фонд турнира в Остраве составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является третья ракетка мира эстонка Анетт Контавейт.
Ранее Касаткина прокомментировала победу над Радукану.
Новость по темеДарья Касаткина прокомментировала победу над Эммой Радукану на старте турнира в Остраве
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