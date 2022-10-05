21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович оценил свои шансы на участие в Открытом чемпионате Австралии – 2023.

«Я до сих пор жду новостей о том, что с меня снимут запрет на въезд на три года, который наложили из-за ситуации в начале сезона. Когда его снимут, мне нужно будет подать на визу. Это процесс из двух этапов. Если снимут запрет, я смогу подать на визу. Надеюсь, получится. Хочу приехать и сыграть. Но как произойдёт, так и произойдёт. Я приму любое решение», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Напомним, в январе 2022 года Новаку Джоковичу, не желающему прививаться, не дали выступить на Australian Open. Его со скандалом депортировали из страны и наложили трёхлетний запрет на посещение Австралии.