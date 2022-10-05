21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович оценил свои шансы на участие в Открытом чемпионате Австралии – 2023.
«Я до сих пор жду новостей о том, что с меня снимут запрет на въезд на три года, который наложили из-за ситуации в начале сезона. Когда его снимут, мне нужно будет подать на визу. Это процесс из двух этапов. Если снимут запрет, я смогу подать на визу. Надеюсь, получится. Хочу приехать и сыграть. Но как произойдёт, так и произойдёт. Я приму любое решение», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
Напомним, в январе 2022 года Новаку Джоковичу, не желающему прививаться, не дали выступить на Australian Open. Его со скандалом депортировали из страны и наложили трёхлетний запрет на посещение Австралии.
- 5 октября 2022
-
19:01
-
18:55
-
18:40
-
18:30
-
18:17
-
17:43
-
17:20
-
16:43
-
16:16
-
16:01
-
15:18
-
15:05
-
14:23
-
14:15
-
13:52
-
13:50
-
13:01
-
12:49
-
12:02
-
11:57
-
11:51
-
11:40
-
11:36
-
11:16
-
10:58
-
10:53
-
10:40
-
09:32
-
09:09
-
08:44
-
08:38
-
08:14
-
07:39
-
00:25
-
00:14