Отец Джоковича объяснил, почему Новака не все любят

Срджан Джокович, отец 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, рассказал, почему не все испытывают симпатию к его сыну.

«Новак не даёт никаких поводов для того, чтобы его не любили. Почему это происходит? Я не знаю. Наверное, потому, что это буржуазный вид спорта, потому что он создан англичанами для своего высшего класса. Тут появляется какой-то серб, а мы маленькая, бедная страна. А он лучший в своём виде спорта за последние 15 лет. Теперь это и наш вид спорта.

Им приходится признавать, что центр теннисного мира сместился в Восточную Европу, на восток мира. Им приходится мириться с этим, нравится им это или нет», — приводит слова Джоковича-старшего Tennis World USA, ссылаясь на подкаст Biznis Price.

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