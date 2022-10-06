«Безумие». Даниил Медведев высказался о составе участников в Астане, упомянув Джоковича

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает о составе участников хардового турнира категории ATP-500 в Астане. Сегодня, 6 октября, Медведев сыграет во втором круге; соперником россиянина станет финн Эмиль Руусувуори. Также свой матч проведёт 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

«Это турнир ATP-500, и турнирная сетка — просто безумие. Я очень рад, что организаторы турнира добились таких успехов.

Не так много можно сказать (смеётся). Новак посеян под четвёртым номером. Финальная восьмёрка, сеяные парни… Надо выиграть два матча против сильных парней. Да, турнирная сетка очень сильная. И это прекрасно», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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