Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Безумие». Даниил Медведев высказался о составе участников в Астане, упомянув Джоковича

«Безумие». Даниил Медведев высказался о составе участников в Астане, упомянув Джоковича
Комментарии

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает о составе участников хардового турнира категории ATP-500 в Астане. Сегодня, 6 октября, Медведев сыграет во втором круге; соперником россиянина станет финн Эмиль Руусувуори. Также свой матч проведёт 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

«Это турнир ATP-500, и турнирная сетка — просто безумие. Я очень рад, что организаторы турнира добились таких успехов.

Не так много можно сказать (смеётся). Новак посеян под четвёртым номером. Финальная восьмёрка, сеяные парни… Надо выиграть два матча против сильных парней. Да, турнирная сетка очень сильная. И это прекрасно», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

«Я вас запомнил». Даниил Медведев пообщался с журналисткой «Чемпионата» и подарил ей мяч «Я вас запомнил». Даниил Медведев пообщался с журналисткой «Чемпионата» и подарил ей мяч

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022