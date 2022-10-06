Карен Хачанов высказался о возможном четвертьфинале с Новаком Джоковичем в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов, который одержал победу в матче второго круга хардового турнира в Астане (Казахстан), рассказал, что думает о возможном четвертьфинале с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Хачанов сыграет с Джоковичем, если тот победит голландца Ботика ван де Зандсхулпа во втором круге.

«Уверен в своих силах. Но это не гарантирует победу в матчах против него. Хочу продолжать играть в свой теннис. Мне добавляет больше уверенности с каждым матчем, который я выигрываю.

Пока что я побеждаю. Это придаёт мне уверенности. Будет тяжёлый матч, но, я надеюсь, он будет тяжёлый для него», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

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