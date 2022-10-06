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Эмма Радукану снялась с турнира в Клуж-Напоке из-за травмы

Эмма Радукану снялась с турнира в Клуж-Напоке из-за травмы
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Победительница Открытого чемпионата США 2021 года 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану (67-я в рейтинге WTA) снялась с хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), который пройдёт с 10 по 16 октября, из-за травмы запястья. Об этом сообщается в официальных социальных сетях турнира.

«К сожалению, Эмма Радукану вынуждена сняться с Transylvania Open из-за травмы запястья. Выздоравливай скорее, Эмма! Мы с нетерпением ждём встречи с тобой в ближайшее время», — написали в социальных сетях турнира.

4 октября британка проиграла россиянке Дарье Касаткиной в матче первого круга турнира в Остраве (Чехия) со счётом 5:7, 4:6.

На Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне Радукану проигрывала во втором раунде, на US Open — в первом. Вследствие неудач британская спортсменка опустилась в конец первой сотни, но затем немного поднялась в рейтинге.

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