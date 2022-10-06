Завершившая карьеру Серена Уильямс рассказала, кем хотела стать в детстве

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что хотела стать артисткой балета.
«Все любят балет! Я люблю балет! Я хотела заниматься этим и хотела быть артисткой балета. Помню, как в детстве я ходила в балетный класс. Я не стала большой артисткой балета, но это одно из самых больших и лучших воспоминаний», — приводит слова Уильямс Sportskeeda.
Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
- 6 октября 2022
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