Стефанос Циципас высказался о предстоящем полуфинале с Андреем Рублёвым в Астане

Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что думает о предстоящем полуфинале с россиянином Андреем Рублёвым (9) на турнире в Астане. Матч Циципас — Рублёв состоится завтра, 8 октября.
«Да, играли с ним несколько матчей на крытом корте на харде. Он один из самых сильных и отличных игроков на этом покрытии. Но и у меня отличная игра. И в 2021-м я играл с ним на Итоговом не в лучших физических кондициях.
С учётом нашего опыта мне нужно будет полностью включиться. Он играет очень быстро, но, как и у любого другого соперника, у него есть слабости, которые можно использовать. Какие слабости? Вам самим нужно будет посмотреть по повторам», — передаёт слова Циципаса корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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