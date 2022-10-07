Медведев разгромил Баутиста-Агута и встретится с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане

Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртая ракетка мира) уверенно переиграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута (21-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Астане. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Национальный теннисный центр Астаны» на хардовом покрытии.
Медведев оказался сильнее своего соперника со счётом 6:1, 6:1. Россиянин шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Роберто Баутиста-Агут не выполнил ни одного эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из двух.
В полуфинале соревнований в Астане Даниил Медведев сразится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который в матче 1/4 финала одолел Карена Хачанова в двух сетах — 6:4, 6:3.
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