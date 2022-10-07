Новак Джокович высказался о полуфинале с Даниилом Медведевым

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о полуфинальном матче с россиянином Даниилом Медведевым на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан).

«Я ожидаю, что это будет настоящая физическая битва, построенная на контроле мяча, на подготовке атаки. Мы оба хороши в защите. Даниил – игрок, который заставляет тебя бегать, особенно когда играет слева, он хорош на задней линии. Но это формула, которая работает и на протяжении всей моей карьеры. Буду рассчитывать и готов к очень длинным розыгрышам. Надеюсь, что подача будет работать хорошо, и, конечно, раскрывать все карты тактических нюансов не буду. Буду играть так, чтобы заставить его чувствовать себя некомфортно», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.