Новак Джокович высказался о полуфинале с Даниилом Медведевым

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о полуфинальном матче с россиянином Даниилом Медведевым на турнире категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
«Я ожидаю, что это будет настоящая физическая битва, построенная на контроле мяча, на подготовке атаки. Мы оба хороши в защите. Даниил – игрок, который заставляет тебя бегать, особенно когда играет слева, он хорош на задней линии. Но это формула, которая работает и на протяжении всей моей карьеры. Буду рассчитывать и готов к очень длинным розыгрышам. Надеюсь, что подача будет работать хорошо, и, конечно, раскрывать все карты тактических нюансов не буду. Буду играть так, чтобы заставить его чувствовать себя некомфортно», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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