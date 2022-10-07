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Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего матча Медведева и Джоковича

Кафельников поделился ожиданиями от предстоящего матча Медведева и Джоковича
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Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде теннисист Евгений Кафельников высказался о полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан) между представителем Сербии Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым.

«Медведев и Джокович выиграли по три матча на турнире — они находятся в неплохой форме. Для болельщиков такой матч — событие. Ничего, кроме как напряжённого и интересного матча, не ожидаю», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В другом полуфинале соревнований в Астане сойдутся представитель России Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас. Оба матча пройдут 8 октября. Рублёв и Циципас выйдут на корт в 13:00 мск, а Медведев и Джокович начнут свой матч не ранее 15:00 мск.

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