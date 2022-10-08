Муратоглу: у Новака цель — выиграть больше ТБШ, чем Рафа, но у него всего 2 шанса в год

Французский теннисный тренер Патрик Муратоглу, известный по сотрудничеству с такими звёздами, как 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс и двукратная победительница мэйджоров Симона Халеп, высказался о соперничестве между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.
«Сейчас происходит одна из самых интересных вещей в истории нашей игры — эта гонка. На данном этапе своей карьеры у Новака есть одна цель — выиграть как можно больше турниров «Большого шлема» в гонке с Рафой.
У него не так много шансов, всего два в год, потому что на данный момент он не играет на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США. Поэтому, чтобы быть действительно эффективным на этих крупных турнирах, нужны матчи, вы должны быть в ритме и вам нужно выигрывать матчи. Ему этого пока не хватает.
Я думаю, что это сложно для него, и я также думаю, что это одна из причин, почему он играет в этих турнирах с более низким рейтингом, потому что ему нужно сохранять ритм и сохранять мотивацию, чтобы подготовиться к Открытому чемпионату Австралии», — цитирует Муратоглу Eurosport.
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