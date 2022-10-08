«Это игрушка для кошки!» Серена Уильямс показала, как её дочь играет с тампонами

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях забавное фото со своей пятилетней дочерью Олимпией.

В кадре Олимпия играет с гинекологическим тампоном матери, девочка считает, что это «игрушка для их кошки Кармы». Серена эмоционально реагирует на забавное заблуждение дочери.

Ранее, на Открытом чемпионате США – 2022, 41-летняя Серена провела последний в карьере матч. Им стала встреча третьего круга, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.