Джокович рассказал, почему Даниил Медведев не смог доиграть их матч
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Обладатель 21 титула турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему Даниил Медведев не смог продолжить полуфинальный матч турнира в Астане (Казахстан) после второго сета.
«Я удивлён, что он не смог завершить матч. Он выглядел совершенно нормально. Может быть, в последние шесть розыгрышей он был немного медленнее. Даниил сказал мне, что потянул приводящую мышцу. Надеюсь, это не слишком серьёзно. Он был лучше меня в обоих сетах», — сказал Джокович после матча.
Даниил Медведев выиграл первый сет со счётом 6:4, второй сет завершился в пользу Джоковича со счётом 7:6 (8:6). В финале турнира Новак Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в полуфинале одолел россиянина Андрея Рублёва.
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