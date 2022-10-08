«Финал будет жёстким». Свёнтек прокомментировала предстоящий матч на турнире в Остраве

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход в финал хардового турнира в Остраве (Чехия), где она сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.
«Я знаю, что финал будет жёстким и Барбора играет немного иначе, чем мой соперник сегодня, поэтому тактически я должна быть готова. Для меня не имеет значения, будет ли это финал или любой другой раунд, я просто отдам все свои силы», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.
По пути к финалу Свёнтек обыграла таких теннисисток, как австралийка Айла Томлянович (отказ), американка Кэти Макнелли и россиянка Екатерина Александрова. Финальный матч состоится 9 октября.
Призовой фонд турнира в Остраве составил € 611 210. Его действующей чемпионкой является третья ракетка мира эстонка Анетт Контавейт.
- 8 октября 2022
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