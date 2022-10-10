«Она — величайшая». Винус Уильямс высказалась об отношениях с Сереной Уильямс

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс рассказала об отношениях со своей сестрой Сереной Уильямс.

«Мы с Сереной очень зависимы друг от друга. Мы делаем одно и то же. Это просто продолжается и продолжается, бесконечный цикл. Даже когда нам было около восьми лет, мы часто говорили: «Я тоже хочу это сделать!». Но это скорее мотивация: когда я вижу, что у неё всё отлично, меня это мотивирует и даёт мне понимание того, что я тоже могу это сделать. Именно так вы должны смотреть на успехи других людей.

Мне нравится смотреть, как у людей всё отлично получается… И мне не нравится смотреть, как кто-то терпит неудачу. Серена научила меня многому, настолько многому, насколько я только могла научиться. Она — величайшая», — приводит слова Уильямс-старшей Glamour.