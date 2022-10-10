«Она — величайшая». Винус Уильямс высказалась об отношениях с Сереной Уильямс

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс рассказала об отношениях со своей сестрой Сереной Уильямс.
«Мы с Сереной очень зависимы друг от друга. Мы делаем одно и то же. Это просто продолжается и продолжается, бесконечный цикл. Даже когда нам было около восьми лет, мы часто говорили: «Я тоже хочу это сделать!». Но это скорее мотивация: когда я вижу, что у неё всё отлично, меня это мотивирует и даёт мне понимание того, что я тоже могу это сделать. Именно так вы должны смотреть на успехи других людей.
Мне нравится смотреть, как у людей всё отлично получается… И мне не нравится смотреть, как кто-то терпит неудачу. Серена научила меня многому, настолько многому, насколько я только могла научиться. Она — величайшая», — приводит слова Уильямс-старшей Glamour.
- 10 октября 2022
-
18:35
-
18:20
-
18:04
-
17:52
-
17:52
-
17:35
-
16:40
-
16:15
-
16:02
-
15:11
-
14:20
-
13:49
-
13:21
-
12:53
-
11:19
-
11:09
-
10:55
-
10:36
-
10:10
-
09:47
-
09:32
-
09:22
-
09:17
-
08:37
-
07:23
-
06:20
-
05:58
-
00:39
- 9 октября 2022
-
23:40
-
23:20
-
23:14
-
22:37
-
22:35
-
21:44
-
21:25