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Елена Остапенко выложила осенние фотографии из Риги

Елена Остапенко выложила осенние фотографии из Риги
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Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года, 25-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила осенние снимки из Риги.

«Несколько картинок, сделанных в последние дни дома», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива елены остапенко

Фото: из личного архива елены остапенко

Фото: из личного архива елены остапенко

После победы на «Ролан Гаррос» 2017 года Остапенко ни разу не смогла выйти в финал на турнирах «Большого шлема». На Уимблдоне-2017 она дошла до четвертьфинала, а на Уимблдоне-2018 — до полуфинала. В сезоне-2022 Елена не проходила дальше четвёртого раунда на мэйджорах. На Australian Open она проиграла в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — во втором, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — в первом.

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