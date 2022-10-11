Елена Остапенко выложила осенние фотографии из Риги

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года, 25-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила осенние снимки из Риги.
«Несколько картинок, сделанных в последние дни дома», — подписала она фотографии.
Фото: из личного архива елены остапенко
Фото: из личного архива елены остапенко
Фото: из личного архива елены остапенко
После победы на «Ролан Гаррос» 2017 года Остапенко ни разу не смогла выйти в финал на турнирах «Большого шлема». На Уимблдоне-2017 она дошла до четвертьфинала, а на Уимблдоне-2018 — до полуфинала. В сезоне-2022 Елена не проходила дальше четвёртого раунда на мэйджорах. На Australian Open она проиграла в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — во втором, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — в первом.
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