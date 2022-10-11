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«Катастрофа». Муратоглу о возможном пропуске Джоковичем Australian Open и US Open в 2023-м

«Катастрофа». Муратоглу о возможном пропуске Джоковичем Australian Open и US Open в 2023-м
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Французский теннисный тренер Патрик Муратоглу, известный по сотрудничеству с такими звёздами, как 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс и двукратная победительница мэйджоров Симона Халеп, прокомментировал то, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович может не сыграть на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США в 2023 году.

В сезоне-2022 Джокович не сыграл на Australian Open и US Open ввиду своего нежелания прививаться. Власти Австралии намекают, что в 2023 году ситуация изменится, однако это ещё не подтверждено.

«Есть риск, что Новак и в следующем году не сыграет на Australian Open и US Open. Это стало бы настоящей катастрофой для него и для тенниса в целом», — цитирует Муратоглу Tennis World USA, ссылаясь на видео Патрика в социальных сетях.

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