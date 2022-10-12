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Патрик Муратоглу до конца года будет тренировать Хольгера Руне

Патрик Муратоглу до конца года будет тренировать Хольгера Руне
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Патрик Муратоглу, бывший тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс и нынешний наставник двукратной чемпионки ТБШ румынки Симоны Халеп (досрочно завершила сезон), объявил, что начнёт сотрудничать с новым игроком.

Им стал четвертьфиналист «Ролан Гаррос» — 2022 19-летний датчанин Хольгер Руне. В данный момент он занимает 27-ю строчку в рейтинге ATP. Теннисист отметил, что будет работать с французским специалистом до конца года. Руне с детства тренируется в академии Муратоглу.

«Сегодня я рад сообщить, что присоединяюсь к команде Хольгера. Пока Симона восстанавливается, она посоветовала мне искать новое сотрудничество. Я очень рад начать работать с ним, у нас была особая связь с того дня, как мы встретились, когда ему было всего 13 лет», — написал Муратоглу в своих социальных сетях.

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