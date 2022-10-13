Гауфф — о матче с Монтгомери: думаю, Серена и Винус будут гордиться
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Восьмая ракетка мира американка Кори Гауфф прокомментировала матч первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США) с соотечественницей Робин Монтгомери.
«Это определённо сильно влияет на будущее. Думаю, Серена и Винус будут гордиться, увидев двух 18-летних афроамериканок, играющих на уровне WTA-500, ведь мы обе являемся продуктами их наследия. Я благодарна, что у меня были эти примеры, которым нужно было бы следовать. Надеюсь, что, возможно, смогу сама стать примером», — цитирует Гауфф пресс-служба WTA.
В матче первого круга Кори Гауфф обыграла Монтгомери со счётом 6:3, 6:3. В следующем круге американка встретится с канадкой Бьянкой Андрееску, которая обыграла россиянку Людмилу Самсонову.
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