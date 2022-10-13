Андрей Чесноков отреагировал на выход Андрея Рублёва в четвертьфинал турнира в Хихоне

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход российского теннисиста Андрея Рублёва в четвертьфинал турнира в Хихоне (Испания). В матче второго круга он обыграл белоруса Илью Ивашко.



«Ивашко еле обыграл Лопеса в первом круге, но для Рублёва игра с ним достаточно сложная. Ивашко — солидный и хороший игрок. В Барселоне мог обыграть Циципаса, он может обыграть любого игрока в мире. Ему чего-то не хватает, но для Андрея это очень хорошая победа.



Ивашко – очень хороший игрок, которого на сегодняшний день очень сложно обыграть. Это важная победа для Рублёва, чтобы хорошо играть. Думаю, в следующем матче он будет играть гораздо увереннее и солиднее», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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