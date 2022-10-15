Победа над Бадосой стала для Коллинз 100-й в карьере

19-я ракетка мира, американка Даниэль Коллинз отметилась важным достижением в своей карьере после победы над четвёртой ракеткой планеты, испанкой Паулой Бадосой в четвертьфинале турнира WTA-500 в Сан-Диего (США).
Напомним, в матче 1/4 финала американских соревнований Коллинз обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 7:6(5), 6:4. Эта победа стала для 29-летней американки юбилейной, 100-й в её профессиональной карьере. Об этом сообщает Tennis.com.
В нынешнем сезоне Коллинз имеет следующую статистику побед и поражений: 18-9.
Американка также выиграла 10-й матч в своей карьере у представительницы из топ-10 рейтинга WTA. Свою первую подобную победу Даниэль одержала в четвертьфинале турнира в Майами в 2018 году, обыграв на тот момент 8-ю ракетку мира Винус Уильямс.
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