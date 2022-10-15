Тайсон: Надаль — отличный игрок, но его теннис не великолепен как у Федерера и Джоковича

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и член Зала славы легендарный американец Майк Тайсон рассказал, кто из тройки Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль является его фаворитом.

«Джокович, определённо, и, думаю, Федерер. Говоря о Джоковиче, он оправился от всех этих травм. Вы знаете, я люблю Джоковича лично, но я просто большой поклонник Федерера. Когда он был в расцвете сил, он всегда парил в воздухе. Роджер действительно ловкий. Надаль был просто повсюду на корте. Он отличный игрок, но его теннис не великолепен по сравнению с Роджером и Новаком. Федерер играет плавно и очень элегантно», — сказал Тайсон в подкасте Джимми Коннорса.

В августе текущего года американец безоговорочно выделял из тройки теннисистов Новака Джоковича.

«Новак Джокович — мой фаворит на данный момент. Если с ним все в порядке, мне действительно нравится наблюдать за ним. Он мой любимый, потому что то, как он восстановился после травмы и победил таких парней, как Надаль и Федерер, потрясающе. Он настоящий боец», — цитирует слова Тайсона Tennis365.