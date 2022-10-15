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Майк Тайсон рассказал, кого считает самой талантливой теннисисткой

Майк Тайсон рассказал, кого считает самой талантливой теннисисткой
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и член Зала славы легендарный американец Майк Тайсон выделил молодую теннисистку Кори Гауфф.

«Я думаю, что она потрясающая. У неё есть что-то, чего у большинства нет, и пришло её время. У неё много времени, чтобы развить свои навыки и стать намного лучше. Я считаю, она делает то, что большинство игроков не может делать», — приводит слова Тайсона Sportskeeda.

Напомним, на прошедшем в сентябре 2022 года Открытом чемпионате США по теннису Гауфф дошла до четвертьфинальной стадии турнира, где уступила представительнице Франции Каролин Гарсии. В этом сезоне Кори также сыграла в решающем матче «Ролан Гаррос». В битве за трофей 18-летняя американка проиграла польке Иге Свёнтек.

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