Чесноков высказался о победе Рублёва над Тимом в полуфинале турнира в Хихоне

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе российского теннисиста Андрея Рублёва над австрийцем Домиником Тимом в полуфинале хардового турнира в Хихоне (Испания).
«Если говорить про Тима, то он не играл год. И он сам сказал, что его возвращение не может быть за секунду. Доминик по дороге в полуфинал обыграл хороших игроков. Сейчас уровень Тима — это не тот уровень, когда он был в десятке. Но даже тогда Рублёв его всё равно обыгрывал. Андрей сейчас находится в хорошей форме, играет достаточно быстро, неожиданно, и Доминик после своей травмы не совсем готов играть против таких соперников.
Безусловно, это хорошая победа для Рублёва и хороший результат для Тима. Доминик выглядит сейчас гораздо стабильнее, он постепенно возвращается в большой теннис. Игра сегодня была достаточно интригующая и равная. Чуть-чуть Рублёв выглядел лучше, потому что не был травмирован, был в тренде и форме. Но не сказал бы, что для Андрея всё было так просто. Если Тим наберёт форму, то всей десятке и тому же Рублёву будет сложнее его обыграть», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 15 октября 2022
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