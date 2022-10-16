Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал турнира во Флоренции

13-й номер мирового рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал хардового турнира категории ATP-250 во Флоренции (Италия). В полуфинале канадец обыграл итальянца Лоренцо Музетти (28-й в рейтинге ATP).

«Мы начали матч очень хорошо, на очень высоком уровне. Он играл в потрясающий теннис, и я подумал: «Мне нужно показать свой лучший теннис, чтобы победить». Думаю, это то, что я сделал сегодня вечером, я показал очень хороший теннис, очень достойное выступление. Я очень счастлив и с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.

В полуфинале Оже-Альяссим расправился с соперником со счётом 6:2, 6:3. В финале Феликс встретится с американцем Джеффри-Джоном Вулфом.