Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал турнира во Флоренции
Поделиться
13-й номер мирового рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал хардового турнира категории ATP-250 во Флоренции (Италия). В полуфинале канадец обыграл итальянца Лоренцо Музетти (28-й в рейтинге ATP).
«Мы начали матч очень хорошо, на очень высоком уровне. Он играл в потрясающий теннис, и я подумал: «Мне нужно показать свой лучший теннис, чтобы победить». Думаю, это то, что я сделал сегодня вечером, я показал очень хороший теннис, очень достойное выступление. Я очень счастлив и с нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба ATP.
В полуфинале Оже-Альяссим расправился с соперником со счётом 6:2, 6:3. В финале Феликс встретится с американцем Джеффри-Джоном Вулфом.
Комментарии
- 16 октября 2022
-
00:39
-
00:06
- 15 октября 2022
-
23:22
-
22:51
-
21:50
-
21:26
-
21:08
-
20:53
-
20:40
-
20:23
-
20:17
-
19:36
-
19:05
-
18:46
-
18:19
-
17:52
-
17:35
-
17:18
-
16:57
-
16:47
-
16:27
-
15:44
-
15:31
-
15:04
-
14:51
-
14:20
-
13:40
-
13:10
-
12:45
-
12:23
-
12:00
-
11:17
-
11:00
-
10:47
-
09:53
Партнерский контент