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Феликс Оже-Альяссим обыграл Вулфа и стал победителем турнира во Флоренции

Феликс Оже-Альяссим обыграл Вулфа и стал победителем турнира во Флоренции
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13-й номер мирового рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим выиграл хардовый турнир категории ATP-250 во Флоренции (Италия), обыграв американца Джеффри-Джона Вулфа (75-й в рейтинге ATP). Оже-Альяссим расправился с соперником со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Канадец восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 12. Джеффри-Джон Вулф выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

По пути к трофею Феликс Оже-Альяссим обыграл таких теннисистов, как немец Оскар Отте, американец Брэндон Накашима и итальянец Лоренцо Музетти.

Призовой фонд турнира во Флоренции составил € 612 тыс.

Флоренция. Финал
16 октября 2022, воскресенье. 18:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
13
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Джеффри-Джон Вулф
75
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
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