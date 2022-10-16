Феликс Оже-Альяссим обыграл Вулфа и стал победителем турнира во Флоренции

13-й номер мирового рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим выиграл хардовый турнир категории ATP-250 во Флоренции (Италия), обыграв американца Джеффри-Джона Вулфа (75-й в рейтинге ATP). Оже-Альяссим расправился с соперником со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Канадец восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 12. Джеффри-Джон Вулф выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

По пути к трофею Феликс Оже-Альяссим обыграл таких теннисистов, как немец Оскар Отте, американец Брэндон Накашима и итальянец Лоренцо Музетти.

Призовой фонд турнира во Флоренции составил € 612 тыс.