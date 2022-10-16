Блинкова впервые в карьере выиграла турнир WTA, победив в первом же финале

Российская теннисистка Анна Блинкова стала победительницей турнира в Клуж-Напоке (Румыния). В финале соревнований Блинкова обыграла итальянку Ясмине Паолини. Встреча закончилась со счётом 6:2, 3:6, 6:2.
Блинкова впервые в карьере стала победительницей турнира WTA. При этом она выиграла турнир с первой попытки, она впервые играла в финале.
Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. На счету Паолини ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных.
По пути к трофею Анна Блинкова обыграла таких теннисисток, как россиянки Анна Захарова и Анастасия Потапова, а также китаянка Синьюй Ван и украинка Ангелина Калинина.
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